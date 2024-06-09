غرق وحرق ونزاع عشائري.. صباح ساخن في العاصمة بغداد

وفي التفاصيل، قال مصدر امني للسومرية نيوز، ان شابا غرق في نهر دجلة بالقرب من مقهى البيروتي وسط بغداد وفرق البحث تبحث لانتشال الجثة"، مؤكدا اعتقال 3 اشخاص كانوا برفقة الغريق وايداعهم التوقيف لاغراض التحقيق معهم لوجود شكوك بالحادثة".وفي حادث منفصل، توجهت قوة امنية الى منطقة الكمالية للسيطرة على نزاع عشائري مستخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة .وأوضح انه "يجري في الوقت الحالي تبادل اطلاق نار فقط ولا معلومات عن وجود مصابين".وفي ذات السياق، تقوم فرق الدفاع المدني حاليا بمكافحة حادث حريق داخل مخازن تجارية خلف صندوق الإسكان ضمن منطقة شارع الظلال، بحسبما أكد مصدر امني للسومرية نيوز.