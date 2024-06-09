الإعدام بحق 7 تجار بتهمة "استيراد وتصدير المخدرات" في العراق

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمها الأول بالاعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة".وأضاف ان "الحكم الثاني صدر بحق ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها".وتابع أن "هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".