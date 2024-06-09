حوادث في بغداد: فتاة تشنق نفسها والعثور على امرأة متوفية تعاني الزهايمر

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان فتاة تولد 2007 أقدمت على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة قطعة قماش (شال) معلق في سقف غرفتها داخل منزلها ضمن منطقة النهروان، مشيرا الى انه حسب المعلومات الواردة فأنها تعاني من حالة نفسية.وفي حادث مختلف، ذكر المصدر نفسه، ان القوات الأمنية تلقت بلاغ من اشخاص بفقدان والدتهم من يوم أمس واتضح انها تعاني من امراض مزمنة ومرض الزهايمر، لافتا الى انه تم تشكيل فريق عمل وتمكن العثور عليها متوفية داخل احدى المستشفيات ضمن قضاء ابو غريب.