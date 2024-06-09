العثور على رفاة 4 عمال سوريين قضوا في حريق ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني سجلت، اليوم، حريقا كبيرا اندلع في عدد من المخازن في شارع الظلال قرب منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني بعد ان أكملت اخماد الحريق انتشلت جثث 4 عمال تبين انهم يحملون الجنسية السورية كانوا داخل تلك المخازن".