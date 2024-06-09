بحوزته 1 كيلوغرام و15 ألف دولار.. القبض على تاجر مخدرات في ميسان (صور)

الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعملية نوعية ومن خلال معلومات دقيقة، تمكنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان من القاء القبض على أحد التجار المهمين".وأضاف، انه "تم ضبط (1) كيلو غرام من المواد المخدرة بحوزته و(15) ألف دولار أمريكي كان يحاول تحويلها إلى أحد الدول المجاورة لشراء المواد المخدرة".