أحدهم منتسب.. اعتقال عصابة خطيرة قبل اغتيالها مواطن شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية القت القبض على 3 اشخاص حاولوا اغتيال أحد المواطنين ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد"، مبينا ان "أحدهم محكوم سابقا بالسجن ٤ سنوات بتهمة السطو المسلح والاخر منتسب بوزارة الدفاع".وأضاف المصدر، أنه "اثناء التحقيق معهم اعترفوا على اشخاص بقية افارد العصابة ينفذون معهم عمليات قتل وسطو مسلح"، مشيرا الى ان "قوة امنية حدت اماكنهم والقبض عليهم وهم ٣ اشخاص".وتابع المصدر، ان "هذه العصابة تعتبر من اخطر المجاميع لقيامها بعمليات تسليب وسطو مسلح واغتيالات ودكات عشائرية مقابل مبالغ مالية وترويج المخدرات".