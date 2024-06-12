إصابة سائق "اسعاف" بعد انقلابها ودراجة نارية تنهي حياة صاحبها في بغداد

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان عجلة حكومية نوع "اسعاف" تابعة الى دائرة صحة الكرخ انقلبت، ما أسفر عن اصابة سائقها والذي يعمل موظف في مستشفى المحمودية ضمن تقاطع منطقة الدورة.وفي سياق منفصل، أضاف المصدر ان دراجة نارية انقلبت ضمن شارع الزوراء باتجاه منطقة العلاوي بالعاصمة بغداد، ما أسفر عن اصابة صاحب الدراجة، لافتا الى انه اثناء نقله الى المستشفى فارق الحياة نتيجة اصابته الخطرة.كما نفى المصدر، وجود حالة قتل ضمن منطقة حي الأمين بالعاصمة بغداد، مبينا ان ما حصل هو وفاة شخص يعاني من امراض مزمنة داخل شقته.