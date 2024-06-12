الداخلية تعلن رفع السيطرات المؤقتة من شوارع الرصافة وتحويلها لمرابطات – عاجل

السومرية نيوز – أمن



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، رفع السيطرات الأمنية المؤقتة من جانب الرصافة من بغداد، فيما أكدت تحويلها الى مرابطات.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة عمدت الى نشر عدد من السيطرات في جانب الرصافة لظروف معينة قبل أيام، ولكنها رفعت السيطرات وحولتها الى مرابطات في الوقت الحالي"، مشيرا الى ان "الحركة الان طبيعية في العاصمة بغداد".وبشأن خطة عيد الأضحى المبارك، أوضح ميري، أن "الوزارة أكملت جميع الاجتماعات الخاصة بالخطة واكملنا جميع المستلزمات على الصعيد البشري اللوجستي"، مبينا ان "جميع الحسينيات والجوامع والمتنزهات والأماكن العامة ستكون مؤمنة بالكامل".وتابع ميري، "نسعى الى عدم إجراء قطوعات في بعض الشوارع خلال الخطة، ولكن لو تطلبت جغرافية بعض المناطق إجراء قطوعات وقتية فسنستخدم ذلك".