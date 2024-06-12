المرصد السوري يخالف الرواية العراقية بشأن قتل المكنى "أبو زينب".. أين الحقيقة؟

وقال جهاز الامن الوطني العراقي في بيان أمس، إن مفارز خلية مكافحة الإرهاب، تمكنت من قتل "الإرهابي (خ.ش.ش) والمكنى (أبو زينب)" بعد اشتباكه مع القوة المنفذة للواجب.وكانت مفارز الخلية قد تابعت تحركات (أبو زينب) خلال الأيام الماضية، وحاصرته في منطقة البصيرة بمحافظة الرقة، حسب ما جاء في البيان.وأكد البيان العراقي، ان "أبو زينب"، عمل ضمن مفارز العبرة في الحدود العراقية السورية، واشترك بعمليات عدة على القطعات الأمنية في جزيرة الصينية بصلاح الدين وجزيرة البعاج.وأشار إلى أن المقتول "اشتبك مع قوات العملية التي حاصرته في منزل يسكنه بمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي"، كما نفى المرصد السوري "مشاركة القوات العراقية بشكل مباشر بعملية قتل الإرهابي".