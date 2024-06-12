السومرية نيوز تنشر التقرير الدولي الكامل بخصوص مجزرة سبايكر

السومرية نيوز – محليات

تنشر وكالة السومرية نيوز، التقرير الدولي الكامل بخصوص التحقيق في مجزرة سبايكر، والتي تمت بإشراف مجلس القضاء الأعلى.

وأبرز ما تضمنه التقرير أسماء الخلية الإرهابية التي قامت بتنفيذ مجزرة سبايكر. وأدناه نص التقرير:



