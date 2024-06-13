بينهم قاتل هارب.. اعتقال 5 مطلوبين للقضاء جنوبي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تشكيلات فرقة المشاة (السابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية شرعت بتنفيذ عمليات أمنية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح في عدد من مناطق محيط العاصمة جنوبي بغداد، (البوعوسج ، الخكارة، شاخة/٥، البلاسم، السعد، الشعار، محيريجة ، اللوابدة، المشعان، المحاسنة، السلطان، البوكنعان، البو عيسى، الزيود، الفتوح، الكوام، البيجات)".وأضافت القيادة، أن "العملية نتج عنها اعتقال (٥) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم قاتل هارب بعد تطويق المكان وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله في منطقة حي ١٧ تموز، بالاضافة الى ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط المرورية".