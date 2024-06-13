الداخلية: صدور الحكم بالإعدام بحق 72 متاجرا دوليا بالمخدرات (فيديو)

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها نفذت عمليات امنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 متاجرا دوليا بالمخدرات"، موضحة أنه "تم الحكم عليهم خلال عام 2024 بالإعدام وفق أحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".واضافت أن "عملية اعتقال هؤلاء التجار تمت وفق أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ضمن اجراءات الردع الخاصة بمكافحة المخدرات وبقرارات قضائية وبإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية".كما نشرت المديرية مقطع مصور يظهر تجار المخدرات المعتقلين وهم مرتدين "البدلة الحمراء":