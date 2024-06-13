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في النجف.. قتيل و12 مصاباً بسبب "نهوة عشائرية"
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في النجف.. قتيل و12 مصاباً بسبب "نهوة عشائرية"
أمن
2024-06-13 | 17:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
404 مشاهدة
أعلنت قيادة شرطة النجف، عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بسبب "نهوة عشائرية".
وقالت الشرطة في بيان، "تود قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف ان نبين ما جرى بشأن حادث المشاجرة التي حصلت مساء الخميس في احدى قاعات الاعراس".
وأوضح البيان أن "ما جرى هو مشاجرة بسبب نهوة عشائرية ادت الى إصابة 12 من المواطنين بجروح جراء الرمي عليهم بسلاح ناري حيث تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وأن أحدهم فارق الحياة"، مشيرأً الى أن "الاجهزة الأمنية تجري تحرياتها للبحث عن القاتل من أجل القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة وتطبيق القانون".
و"النهوة" في العراق هو عرف عشائري قديم يتضمن منع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة.
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