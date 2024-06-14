مصرع واصابة منتسبين بمكافحة اجرام المنصور بحادث سير وسط بغداد

السومرية نيوز-امن



افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بمصرع واصابة منتسبين اثنين بمديرية مكافحة اجرام المنصور بحادث سير وسط بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منتسبا في مكافحة اجرام المنصور توفي، وأصيب زميله، نتيجة حادث سير وسط بغداد".



وبين المصدر ان "المنتسبين اصطدمت عجلتهما بالسياج الأمني ضمن شارع الزيتون".





