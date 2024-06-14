تتبع بيانات الحرائق في العراق.. تسجيل رابع أعلى حصيلة أسبوعية طوال الـ12 شهرا الماضية

تتبعت السومرية نيوز، البيانات المفتوحة عن عدد الحرائق في مواقع عالمية توفر البيانات بناء على تنبيهات الأقمار الصناعية التي تلقط الحرائق، وأظهرت البيانات ان الفترة الأسبوعية من 27 أيار وحتى 3 حزيران، كانت هي الأعلى بعدد الحرائق طوال العام الحالي.لكن هذا الأسبوع، جاء كرابع أعلى أسبوع بعدد الحرائق طوال الـ12 شهرا الماضية، أي حتى 19 حزيران من العام الماضي 2023، حيث سجل العراق بين 27 أيار و3 حزيران، أي خلال فترة أسبوع 361 حريقًا.وكذلك يعد هذا الأسبوع، هو الأعلى بعد كل من الفترة المحصورة بين 19 و26 حزيران 2023، حيث سجل ذلك الأسبوع حينها 527 حريقًا، والاسبوع بين 17 و24 تموز العام الماضي 2023، سجل 523 حريقًا، اما الأسبوع الثالث، بين 7 و14 اب من العام الماضي 2023، فلقد سجل 521 حريقًا.الا ان الأسبوع الماضي أي خلال الفترة من 3 و10 حزيران الجاري، كان هناك انخفاضا بعدد الحرائق حيث تم تسجيل فقط 99 حريقًا.وبينما تتوفر بيانات أسبوعية، حتى 10 حزيران الجاري، فهذا يعني ان البيانات المقبلة ستتضح في 17 حزيران الجاري، أي بعد 3 أيام، ومن المتوقع ان يتم تسجيل رقما قياسيا يبلغ اكثر من 500 حريق اسوة بنفس الفترات من العام الماضي.وبالتحليل الرقمي، يظهر أن معدل تسجيل الحرائق في الأسبوع المحصور بين نهاية أيار وبداية حزيران يبلغ 361 حريقًا هذا يعني ان معدل الحرائق يبلغ حريقين كل ساعة.لكن معدل الحرائق خلال هذه الفترة وحتى نهاية شهر اب، سيكون بمعدل 520 حريقا كل أسبوع، أي بمعدل 3 حرائق كل ساعة.