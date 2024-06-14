تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

وقالت الوزارة في بيان: "حيدت قواتنا المسلحة التركية عنصرين اثنين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة متينا شمالي العراق"، مضيفة أنها حيدت أيضا عنصراً من "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.