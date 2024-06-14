القبض على عصابة من المتسولين اختطفت طفلة في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية في الضلوعية القت القبض على متسولين اختطفت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات".وأضاف ان "العصابة تتكون من المتسولات امرأتين"، موضحا ان "العصابة الان في مركز شرطة الضلوعية".