رسمياً.. العراق خارج قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة خلا من اسم العراق"، موضحاً أن "ذلك جاء نتيجة الالتزام بخطة العمل المشتركة التي وقعنا عليها مع فريق الأمم المتحدة القطري (اليونيسف، ويونامي) الخاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".وأكد البيان، أن "هذه الخطوة ستعزز من مكانة العراق في المجتمع الدولي"، منوها إلى أن "العراق التزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذين وقع عليهما".