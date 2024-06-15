تركيا تعلن تحييد 17 عنصراً من "بي كي كي" في العراق وسوريا

وذكرت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي حيد 8 عناصر من "بي كي كي" في هاكورك ومنطقة عمليات "المخلب القفل" شمالي العراق، لافتة الى ان الجيش حيد أيضا 9 عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.