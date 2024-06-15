بينها مصرع عامل والعثور على جثة مجهولة.. احداث امنية متفرقة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لقي عامل مصرعه واصيب اخر نتيجة سقوطهم من رافعة مسح الزجاج في بناية البنك المركزي"، موضحا ان "المصاب الثاني حالته خطرة نتيجة تعرضه لكسر في الظهر".وأضاف انه "في حادث اخر، انتحار شاب تولد ٢٠٠٦ باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف المنزل ضمن منطقة الرواد في المنصور ، لم تعرف اسباب الانتحار".وأشار المصدر الى انه في حادث اخر "تم القاء القبض على شخصين اثنين مطلوبين وفق المادة ٤٠٥ قتل عمد ضمن منطقة الوردية في ناحية جسر ديالى ".وختم المصدر الاحداث بحادث رابع، حيث "تم العثور على جثة شاب يبلغ عمره ٢٠ سنة تقريبا مرمية على جانب الطريق ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة"، موضحا ان "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الراس".