القبض على متهم أقدم على قتل شقيقه شرقي بغداد

وقال اعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة مدينة الصدر، على الفور تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم شرطة الصدر الاول ومركز شرطة الرافدين إلى مكان الحادث ليتم تشكيل فريق عمل مختص".وأضاف: "حيث تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والتعمق بالتحقيق وتبين قيام الجاني بقتل شقيقة بعدة إطلاقات نارية من سلاح نوع بندقية "كلاشنيكوف" ولاذ بالفرار".وأشار البيان الى انه "تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له ليتم إيداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".وفي وقت سابق افاد مصدر امني للسومرية نيوز، بالعثور على "جثة شاب يبلغ عمره ٢٠ سنة تقريبا مرمية على جانب الطريق ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة"، موضحا ان "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الراس".