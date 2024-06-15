إصابة موظف حكومي برصاصة طائشة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة موظف حكومي برصاصة طائشة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موظفا في وزارة الزراعة اصيب نتيجة تعرضه لرصاصة طائشة استقرت في القدم ضمن منطقة الفضيلية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".