إصابات بانفجار عبوة داخل سوق في طوزخورماتو

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة داخل سوق في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة انفجرت، مساء اليوم، داخل سوق في طوزخورماتو".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح على الأقل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.