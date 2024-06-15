أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل عنصر بتنظيم "داعش" وإصابة آخر في الطارمية شمال بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تتمكن من قتل أحد عناصر داعش وتصيب آخر نتيجة نصب كمين ضمن قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر أن "العملية مستمرة للبحث تحسبا من وجود آخرين"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.