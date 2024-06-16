جهاز مكافحة الإرهاب يرد على تقرير "واشنطن بوست"

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خلال هذه الأيام اخبارا مفادها امتعاض بعض منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الواجبات الأخيرة داخل مدينة بغداد لمساعدة القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وقامت هذه الوسائل بنشر اسماء مجهولة وصور لبعض الضباط والمنتسبين الذين يرددون هذه الاقاويل.وأضاف ان جهاز مكافحة الإرهاب يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة المحترم وهو جاهز لتنفيذ اي واجب يساهم في استقرار وأمن العراق في اي مكان منه، داعياً وسائل الإعلام وأصحاب المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية عالية وحسب ما هو معروف من وسائل الإعلام الوطنية.