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اعتقال مسؤول حركة دينية "متطرفة" في ذي قار
أمن
2024-06-16 | 16:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
8,282 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
ألقت قوة أمنية، اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، القبض على مسؤول حركة "العلاهية" في محافظة ذي قار لحظة تواجده في قضاء الحمزة الشرقي متوجها إلى محافظة كربلاء.
مديرية الاستخبارات في محافظة الديوانية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه وفقا للمتابعة الاستخبارية والمعلومات الدقيقة، وبأشراف قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان ومدير الاستخبارات العميد ظافر، ألقت مفارز مديرية الاستخبارات القبض على مسؤول حركة العلاهية في محافظة ذي قار لحظة تواجده في قضاء الحمزة الشرقي متوجها إلى محافظة كربلاء".
وأضاف انه "بعد التحقيق معه، اعترف المتهم صراحة قيامه بقتل شخصين حسب اعتقاده المنحرف قربان لله تعالى ينتميان للحركة نفسها، حيث صدرت بحقه أحكاماً قضائية وبعد القبض عليه اعترف صراحة بهذه الأعمال المنحرفة".
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