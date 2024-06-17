خطة تأمين عرفة والأضحى في كربلاء.. تركيز على الأسواق واضطرار على "المظاهر المسلحة"

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، ثائر الطائي، للسومرية نيوز، ان "الخطة الأمنية عبارة عن خبرات متراكمة من السابق، وهي موزعة حسب الأيام بين خطة يوم عرفة وخطة عيد الأضحى واستقبال الحجاج".وأشار الى "انعقاد الكثير من الجلسات والمؤتمرات للتوصل الى طريقة الخطة الأمنية، وكانت من مسؤولية 14 قاطعا موزعا على محاور مختلفة".وبين ان "الخطة ركزت على الأسواق والمتنزهات"، مشيرا الى انه "بالرغم من ان المظاهر المسلحة للقوات الأمنية في المدينة قد يكون مؤشرا سلبيا للشعور بالامن، الا انه ضروري وكان في بعض الأماكن، لكن مركز المدينة لاتوجد هذه الظاهرة".واعتبر ان "الخطة عرضت على مجلس المحافظة وتمت المصادقة عليها بعد نقاش مع أعضاء المجلس، وهي تنم عن إدارة محكمة وتفاصيل كثيرة تضمن انسيابية حركة الزائرين وبمتابعة دقيقة".