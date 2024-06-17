اعتقال 26 متسللا أجنبيا حاولوا دخول العراق عبر السليمانية ودهوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكنت مفرزة مشتركة من الفوج الثاني والفوج الثالث في لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (22) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".وأضافت القيادة، أن "الفوج الثالث لواء الحدود الاول تمكن من القاء القبض على (4) متسللين حاولوا تجاوز الحدود ضمن محافظة دهوك، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".