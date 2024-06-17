اعتقال 24 متهماً ومخالفاً لشروط الإقامة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "خلال الجهد الأمني المستمر الذي تنفذه قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري والقطعات الأمنية العاملة في تنفيذ مذكرات القبض على الخارجين عن القانون ضمن قواطع المسؤولية في مناطق (سبع قصور ، ام الكبر والغزلان ، الرشاد ، الطالبية ، الحسينية) ببغداد، تم إلقاء القبض على 24 متهماً وفق المواد القانونية ( مخدرات ، مشاجرة ، اعتداء ، سرقة ، مخالفين لشروط الاقامة)".وأضافت القيادة، أن "القوة تمكنت أيضا من ضبط ( 3 بندقية كلاشنكوف ، مسدس ، 3مخزن عتاد ، 45 اطلاقة ، 2 دراجة نارية نوع تك تك مخالفة)، وتم إحالتهم مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة".