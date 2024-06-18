"خلافات شخصية".. اعتقال متهم بإصابة شخصين في الديوانية

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، تمكنت قوة من مركز شرطة الحسين (ع) بمتابعة مدير قسم شرطة البلدة وبإمرة ضابط المركز وعدد من المنتسبين من إلقاء القبض على متهم من سكنة منطقة آل بوجاسم بعد أن قام باطلاق النار على مواطنين اثنين بواسطة مسدس، مما ادى الى تعرضهم للإصابة بثلاث اطلاقات في أنحاء مختلفة من الجسم".وأوضح، أن "ذلك بسبب خلاف شخصي فيما بينهم"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة".