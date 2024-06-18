تفاصيل جديدة حول "مجزرة المصريين" في البصرة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم الابلاغ عن وجود جثث متفسخة في منطقة دور النفط وعلى الفور تم الانتقال لمحل الحادث".وأضافت، أنه "من خلال جمع المعلومات والتواصل مع القنصلية المصرية عن فقدان 4 اشخاص مصريين يعملون في شركة مقاولات تم معرفة محل عملهم والانتقال فورا، وتم العثور على ادلة تخص جريمة القتل وتم معرفة الجاني الملقب ممدوح وهو مصري الجنسية ايضاً".وأشارت إلى أنه "من خلال متابعة كاميرات المراقبة من موقع عمل الضحايا وتم رصد الجاني الملقب ممدوح وهو ينقل الاجزاء المقطعة لاجساد الضحايا".وأكدت القيادة، انه "تم القبض على المتهم وأجرت له كشف الدلالة".