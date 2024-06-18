رجل يقتل ابنته ويصيب زوجته بجروح في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "فور استخبارها بوجود حادث قتل في منطقة الجبيسة شكلت فريق عمل مختص بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن المياحي والانتقال إلى مكان الحادث وضرب طوق امني حيث وجدت جثت الفتاة البالغة من العمر ١٤ عاما وهي مطعونة بسكين وكذلك والدتها المصابة فيما لاذ الجاني بالفرار".واضافت القيادة ان "الفريق المتكون من قسم شرطة الكرامة والشرطة الاتحادية واستخبارات ومكافحة ارهاب قاطع البلدة واستخبارات قاطع الكرامة قام بمداهمة بعض الدور التي تم الاستدلال عليها كونها تعود إلى اخوانه وأخواته ولم يتم العثور عليه".وتابعت، انه "بعد المرابطة ونصب الكمائن في محيط المنطقة تمكنت القوة من إلقاء القبض على المتهم"، لافتة إلى "اقتياده إلى مركز الاحتجاز الامني لإكمال الاجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث".