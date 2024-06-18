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"خلافات عائلية" تدفع بشخص لقتل والده في سامراء
أمن
2024-06-18 | 06:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,818 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإقدام شخص على قتل والده في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل والده بعد خلافات عائلية في مدينة سامراء".
وأضاف، أن "الخلافات وقعت فجر اليوم، وخلال تجمهر الجيران قام بإطلاق نار في الهواء لتفريقهم قبل أن تستقر إحدى الرصاصات بجسد والده وترديه قتيلاً".
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