بحادثين منفصلين شاب وفتاة ينهيان حياتهما شنقا في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شابا اقدم على انهاء حياته شنقا وذلك لعدم عدم دخوله الى امتحانات البكلوريا للسادس اعدادي".وأضاف انه "أنهى حياته باسلوب شنق نفسه بواسطة قطعة قماش ربطها في المروحة السقفية داخل خل منزله ضمن منطقة الشعب بسبب تفاقم حالته النفسية".وأشار المصدر الى انه في حادث اخر "انهت فتاة تولد ٢٠٠٤ حياتها باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف المنزل ضمن حي السفير في منطقة العبيدي".وأوضح انه "حسب ادعاء ذويها انها تعاني من حالة نفسية".