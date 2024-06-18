القبض على أطراف مشاجرة عشائرية مسلحة شرقي بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على أطراف مشاجرة عشائرية مسلحة في منطقة الفضيلية ببغداد.

وقالت الاتحادية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية وباسناد الجهد الاستخباري من تطويق محل نزاع عشائري مسلح في منطقة الفضيلية شرق العاصمة بغداد".



وأضافت: "تم اجراء عمليات مداهمة وتفتيش اسفرت عن إلقاء القبض على 10 متهمين (طرفي مشاجرة) وضبط ( عجلة كيا حمل بداخلها 3 رمانة يدوية ، بندقية كلاشنكوف ، 11 مخزن فارغ ، مسدس نوع كولمبي إضافة مشلح عسكري ) وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".