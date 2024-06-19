النجف.. قتيلان باندلاع نزاع عشائري والشرطة تعلق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع بين عشيرتين في منطقه الحيدرية بين النجف وكربلاء".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار طال فرق الدفاع المدني لمنعها من اطفاء حرق البيوت"، لافتاً الى "وجود أنباء عن سقوط قتلى من الطرفين".

الى ذلك ذكر اعلام صحة النجف لـ السومرية نيوز، "حتى الان سقط قتيلان مع وجود جريحين حالتهم خطرة وتم نقل الجميع من مستشفى الحيدرية لمستشفيات النجف".

بدوره، قال اعلام مديرية شرطة النجف لـ السومرية نيوز، إنه "تم فرض القانون والانتشار الأمني فرض الهدوء في المنطقة وتم اخماد الحريق".