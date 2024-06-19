اعتقال 8 متهمين وضبط مواد مخدرة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تنفذها قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في مناطق شرق العاصمة بغداد لبسط الأمن وفرض سلطة القانون، ألقت مفارز الفرقة في حي الرشاد القبض على متهم بتجارة المخدرات ضبط بحوزته (500 غرام من مادة الكريستال، 20 غرام مادة مخدرة كريمي اللون، بايب زجاجي يستخدم للتعاطي".وأضافت انه "ألقي القبض على 7 متهمين وفق المواد القانونية (الرمي العشوائي مع ضبط سلاح كلاشنكوف، المشاجرة، مخالفة آمر محكمة) في مناطق (الشعب، سبع قصور، الحسينية)".وأشارت الى انه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".