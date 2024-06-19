العثور على جثة وإصابة سائق "دليفري" بحادثين في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بالعثور على جثة شاب شرقي بغداد، فيما أشار الى إصابة سائق "دليفري" بحادث شمالي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "العثور على جثة شاب مرمية ضمن احد شوارع منطقة الثعالبة شرق العاصمة وبدت عليها اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم".

وأوضح المصدر أنه "تم تشكيل فريق عمل ومتابعة كاميرات المراقبة القريبة من الجثة وتبين قيام شقيقين بالمشاجرة معه وتم طعنه واخذ الجثة ورميها".

وفي حادث آخر، أضاف المصدر أن "سائق دليفري تعرض لإصابة خطرة نتيجة حادث دهس من قبل عجلة مدنية وقام بنقله الى مستشفى الشيخ زايد والتحفظ على الداهس ضمن شارع المشاتل في الاعظمية".