في بغداد.. العثور على جثة وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث متفرقة

أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث متفرقة في بغداد.

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وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة رجل مرمية داخل متنزه مرآب بعقوبة القديم ضمن منطقة البلديات

الجثة بدت عليها اثار كدمات ودماء في العين اليسرى".

وفي حادث آخر، أفاد المصدر بـ"اصابة شخص نتيجة تعرضه لطعنة بسكين بسبب مشاجرة مع عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها ضمن منطقة حسينية المعامل".

وفي حادث ثالث، قال المصدر إن "مشاجرة استخدم بها الاسلحة البيضاء بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها حتى الان اسفرت عن اصابة شخصين بجروح".