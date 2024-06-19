العثور على 24 قذيفة مدفونة بحديقة منزل في بغداد

أفاد مصدر أمني، بالعثور على 24 قذيفة مدفونة بحديقة منزل في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " موظفاً حكومياً اشترى منزلا متروكا من امرأة وقبل ساعات جلب الحفارات لغرض هدم المنزل واعادة بناءه بالكامل واثناء عملية الهدم تم العثور على 24 قذيفة من نوع نمساوي (قديمة) مدفونه بحديقة المنزل".