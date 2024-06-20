اعتقال 6 متسللين حاولوا دخول العراق عبر محافظتين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الفوج الثالث لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى تمكن من إلقاء القبض على (5) متسللين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".وأشارت الى ان "الفوج الثاني لواء حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة تمكن من ضبط متسلل حاول اجتياز الاراضي العراقية عبر شط العرب، مضيفة انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".