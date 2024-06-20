السومرية نيوز-امن



بالرغم من الهدوء الذي تم فرضه في ناحية الحيدرية بعد جولة دامية يوم امس نتيجة نزاع عشائري على قطعة ارض أدى لمقتل واصابة 4 اشخاص، لاتزال القصة تخرج المزيد من التداعيات، اخرها اتهام احد طرفي النزاع للقادة الأمنيين في المحافظة بـ"الانحياز" لعشيرة ضد أخرى.





وخرج السادة الاميال في مقطع فيديو، وهم يتهمون قائد شرطة النجف ومدير شرطة الحيدرية بالتواطؤ مع العشيرة الأخرى، حيث أشار احد السادة المعممين من أبناء عشيرة السادة الاميال، الى ان العشيرة الأخرى تمتلك نوابا وضباط شرطة، ونتيجة العلاقات والرشاوى، تواطأت القيادات الأمنية في المحافظة مع العشيرة الأخرى ضدنا. النزاع العشائري الذي اندلع في ناحية الحيدرية بين عشيرة ال عباس، وعشيرة السادة الاميال، أدى لمقتل شخصين واصابة اثنين اخرين، فضلا عن حرق منازل الطرف القاتل، من قبل عشيرة المقتولين، فيما اعتقلت القوات الأمنية 3 اشخاص فقط، بالرغم من النزاع الكبير.وخرج السادة الاميال في مقطع فيديو، وهم يتهمون قائد شرطة النجف ومدير شرطة الحيدرية بالتواطؤ مع العشيرة الأخرى، حيث أشار احد السادة المعممين من أبناء عشيرة السادة الاميال، الى ان العشيرة الأخرى تمتلك نوابا وضباط شرطة، ونتيجة العلاقات والرشاوى، تواطأت القيادات الأمنية في المحافظة مع العشيرة الأخرى ضدنا.

وأوضح أن المشكلة حدثت قبل اكثر من 7 أيام، وادت لمقتل احد أبنائنا لكن لم تتدخل قيادات الشرطة في النجف والحيدرية، فيما ناشد المرجعية الدينية العليا في النجف للتدخل.



وتواردت انباء في الأوساط المحلية عن اعفاء واعتقال مدير شرطة الحيدرية نتيجة التواطؤ مع العشيرة الأخرى ضد احد طرفي النزاع، فيما لم يتسن للسومرية نيوز، التحقق من كلا الادعائين.