الإطاحة بـ 13 متهمًا بالمخدرات في الديوانية

وذكر إعلام شرطة الديوانية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز التابعة إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت حملة واسعة في مناطق مختلفة من المحافظة، إذ تم الاعتماد فيها على الجهد الاستخباري وجمع المعلومات من قبل مصادر موثوق بها ونصب كمائن أسفرت عن القاء القبض على 13 مطلوب بتجارة وتعاطي المواد المخدرة".وأشار الى ان "المتهمين وجد بحوزتهم مواد مخدرة وادوات أخرى تستخدم للتعاطي".