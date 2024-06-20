العدل تكذب وثائق منشورة تزعم إعدام 20 مداناً

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تناقلت بعض وسائل التواصل والمواقع الوهمية وثيقة تتضمن اسماء يدعى بانه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مبينة أن هذه الوثيقة مزورة والاسماء الواردة فيها وهمية وان نشر هكذا اخبار هدفها تضليل الرأي العام".وأكدت الوزارة على "حقها الكامل في مقاضاة جميع المواقع التي تنشر مثل هذه الأخبار الغير الصحيحة والمضللة"، مشددة على "التزامها الكامل بأحكام الدستور والقانون وبتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ احكام الإعدام".