جلطة دماغية تنهي حياة نزيل في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة نزيل داخل مستشفى البصرة العام؛ بسبب جلطة دماغية.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "نزيلاً من سجن البصرة المركزي، توفي داخل مستشفى البصرة العام؛ بسبب جلطة دماغية ومرض السكري".



وبين، أن "النزيل محكوم 24 سنة وفق المادة 289".

