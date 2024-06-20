طبيب يحتال على مواطنين بـ20 ملياراً في الموصل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طبيبا في مدينة الموصل قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بعد ان أوهمهم بانه يعمل في مجال الاستثمار ليجمع منهم مبالغ مالية تصل لأكثر من 20 مليار دينار ويختفي بعدها".وأضاف أن "الضحايا يطالبون الحكومة بالتدخل".