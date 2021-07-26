اولمبياد طوكيو.. إيران وروسيا تواصلان التألق في منافسات كرة الطائرة

واصلت إيران انطلاقتها الناجحة في منافسات الكرة الطائرة للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وحققت الانتصار الثاني على التوالي، حيث تغلبت على فنزويلا 3/0، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وفرض المنتخب الإيراني، الذي فاز في الجولة الأولى على بولندا، هيمنته أمام نظيره الفنزويلي، الذي خسر ضد اليابان في الجولة الأولى، وتغلب عليه بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج 25/17 و25/20 و25/18.
كذلك حقق المنتخب الروسي انتصاره الثاني، وتغلب على نظيره الأمريكي 3/1 ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على الأرجنتين.
وفاز الفريق الروسي اليوم 25/23 و27/25 و21/25 و25/23، ليفسد على نظيره الأمريكي احتفاله بالفوز في الجولة الأولى على المنتخب الفرنسي.