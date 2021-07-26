اولمبياد طوكيو.. مصر تخسر امام الدانمارك في منافسات كرة اليد

وتجمد رصيد مصر بقيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو عند نقطتين في المركز الثاني، انتظارًا لباقي نتائج الجولة الثانية.وارتفع رصيد منتخب الدنمارك بطل العالم إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب.وقدم منتخب مصر عرضًا قويًا في الشوط الأول، وسارت الأمور بندية، مع تألق محمد سند لاعب الفراعنة، ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول بالتقدم 15-14.وتراجع منتخب مصر مع بعض الأخطاء في الشوط الثاني بخلاف تألق الحارس لاندين، لينجح المنتخب الدنماركي في تحويل الدفة والتقدم في أغلب فترات الشوط الثاني بفارق هدفين رغم محاولات الفراعنة للتقليص مع تألق أحمد هشام دودو.وفرض بطل العالم سيطرته في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، مع بعض التراجع البدني من لاعبي مصر.ويلعب منتخب مصر مباراته الثالثة صباح الأربعاء ضد اليابان، بينما يلعب منتخب الدنمارك ضد البرتغال.وتستكمل منافسات المجموعة الثانية بمواجهة قوية للبحرين ضد البرتغال ظهر اليوم الإثنين، بينما يلعب منتخب السويد ضد اليابان.