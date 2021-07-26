اولمبياد طوكيو.. الاردن يضمن الحصول على ميدالية في مسابقة التايكواندو

ويلعب الشرباتي في النهائي ضد الروسي ماكسيم خرامتكوف المصنف الأول، والذي تغلب 13-1 على المصري سيف عيسى في الدور قبل النهائي.وكان الشرباتي متقدما 11-6 قبل 14 ثانية من النهاية، لكن رافالوفيتش أدرك التعادل قبل ثانيتين من شارة النهاية.وفي الجولة الذهبية، سجل الشرباتي، نقطتين ليحسم تأهله إلى النهائي.وسيضمن الأردن، ميداليته الأولمبية الثانية في تاريخه، وستكون أيضًا في التايكوندو.وكان أحمد أبو غوش، قد أحرز ذهبية وزن 68 كيلو جرامًا في أولمبياد ريو قبل 5 أعوام.وعاشت الجماهير الأردنية، فرحة بالغة، وضجت مواقع التواصل، بالحديث عن إنجاز الشرباتي بقيادة مدربه فارس العساف.