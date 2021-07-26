بالصور: منتخب سيدات ألمانيا بزي مختلف في اولمبياد طوكيو... والسبب؟

تميزت لاعبات الجمباز الألمانيات عن غيرهن من المنافسات في أولمبياد طوكيو يوم الأحد خلال جولة تأهيلية للفريق بارتداء ثياب موحدة بدلاً من ثياب تقليدية. ارتدوا البدلة الداخلية لأول مرة في المنافسة خلال البطولة الأوروبية في أبريل ، عندما قال الاتحاد الألماني للجمباز إن اختيار الملابس كان يهدف إلى مواجهة أي طابع جنسي في الرياضة.





وذكر موقع cnn أن البدلات الأولمبية الجديدة لفريق الجمباز الألماني لم تتوقف عند أعلى الساقين، أو تشبه المايوه البكيني كما يحدث عادة، وشاركت الفتيات الصغيرات في التصفيات المؤهلة يوم الأحد بثياب تمتد إلى الكاحل. انضم فريق الجمباز الألماني المشارك في الألعاب الأولمبية للحملة التي قادتها بطلات النرويج في الكرة الطائرة الشاطئية لمنع استغلال بطلات الرياضة جنسياً، أو النظر إليهن كسلعة وقررن ارتداء بذلات جديدة للجمباز تغطي كامل الجسد.وذكر موقع cnn أن البدلات الأولمبية الجديدة لفريق الجمباز الألماني لم تتوقف عند أعلى الساقين، أو تشبه المايوه البكيني كما يحدث عادة، وشاركت الفتيات الصغيرات في التصفيات المؤهلة يوم الأحد بثياب تمتد إلى الكاحل.

وبدت ملابس الفريق الالماني مشابهة للأزياء الأخرى في الغرفة حيث كانت أضواء الساحة تتلألأ من البلورات المغطاة على البدلة، وأكمامهن الطويلة باللونين القرمزي والأبيض.

ويرتدي عادة لاعبو الجمباز الذكور ملابس تغطي كامل الجسم تقريبا، ويرتدي لاعبو الفردي سراويل فضفاضة قصيرة في الاستعراض الأرضي، وسراويل كاملة في استعراضات الحلقتين وحصان الحلق وحصان القفز.

أولمبياد "طوكيو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، هي أول ألعاب صيفية منذ أن صدر حكم بسجن الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي، لاري نصار، المنحدر من أصول لبنانية، لمدة 176 عاما بتهمة التحرش الجنسي بمئات من لاعبات الجمباز، بينهن بطلات بارزات.



وعند النطق بالحكم، وصف رياضيون ورياضيات، بعضهم أولمبيون، كيف سمحت الثقافة السائدة في مجال الرياضة بإساءة معاملة الشابات والفتيات وتجسيدهن كسلع جنسية.





ولم تكن تلك المرة الأولى، إذ ارتدت عضوات الفريق الألماني لأول مرة تلك الثياب المحتشمة من قطعة واحدة في بطولة الجمباز الأوروبية في أبريل الماضي.



من جانبها، أشارت البطلة الألمانية سارة فوس (21 عاماً) إلى أن ارتداء ذلك الزي جاء بموافقة الفتيات واقتناعهن الكامل، مدفوعات برغبتهن في أن يظهرن بشكل رائع مع التركيز على مواهبهن وقدراتهن لا الشكل والجسد والثياب. ولم تكن تلك المرة الأولى، إذ ارتدت عضوات الفريق الألماني لأول مرة تلك الثياب المحتشمة من قطعة واحدة في بطولة الجمباز الأوروبية في أبريل الماضي.من جانبها، أشارت البطلة الألمانية سارة فوس (21 عاماً) إلى أن ارتداء ذلك الزي جاء بموافقة الفتيات واقتناعهن الكامل، مدفوعات برغبتهن في أن يظهرن بشكل رائع مع التركيز على مواهبهن وقدراتهن لا الشكل والجسد والثياب.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات إحداهن قائلة "أردنا أن نظهر أن كل امرأة -وكل شخص- يجب أن يقرر ماذا يرتدي".

ولكن رغم أن ملابس بطلات الجمباز الألمانيات تتوافق مع قواعد الزي الخاصة بالاتحاد الدولي للجمباز. لكن هذا لا يعني أن الرياضيات عموماً يتمتعن بالحرية في تغطية أجسادهن كما يرغبن.



يذكر أنه قبل أيام قليلة من بدء الألعاب، رفض فريق الكرة الطائرة الشاطئية النرويجي للسيدات اللعب بمايوهات بكيني خلال البطولات الأوروبية، واخترن بدلا من ذلك السراويل الضيقة لذلك تم تغريمهن، ونال موقف الفتيات تأييداً واسعاً ليس في الأوساط الرياضية فحسب بل ومن جانب المشاهير والنجوم في العالم، حتى إن بعضهم عرض المساهمة في دفع الغرامة المفروضة على عضوات الفريق النرويجي.